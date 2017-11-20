В Германии детям запретили носить часы с GPS

В Германии гражданам запретили использовать «умные» часы, позволяющие отслеживать местоположение ребенка. Киберпреступники могут взламывать такие устройства и изменять данные.

Решение о запрете часов с GPS приняло телекоммуникационное агентство Германии, пишет The Verge. Устройства могут быть использованы для слежки и шпионажа, что противоречит немецким законам. В частности, запись личных разговоров без разрешения является преступлением.

Родителям, которые купили такие часы своим детям, рекомендовано уничтожить гаджеты, так как они представляют угрозу безопасности несовершеннолетних. Их могут взламывать хакеры и менять координаты местоположения детей.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 20.11.17

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