российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 ноября 2017, 15:36 мск

В мире

Число жителей Китая близко к 1,4 млрд

Число жителей Китая близко к 1,4 млрд

В Китае проживают около 1,399 млрд человек, об этом сообщило Министерство общественной безопасности страны. Меньше чем за год численность населения Поднебесной выросла на 17 млн.

Статистические данные получены с помощью новой общенациональной информационной базы, передает агентство «Синьхуа». В этом реестре хранится массив данных о жителях КНР. База позволяет государству эффективно контролировать социальные выплаты, страховые проекты и регистрацию актов гражданского состояния.

Китайские власти прогнозируют рост населения в течение ближайших трех лет до 1,42 млрд человек. Стоит отметить, что в конце прошлого года в КНР проживало 1 382 271 000 жителей, 65,5% из них находятся в трудоспособном возрасте.

На втором месте по численности населения в мире в настоящее время находится Индия, там проживают около 1,35 млрд человек, замыкает тройку лидеров США – 326,6 млн жителей. Россия находится на десятой строчке рейтинга, по данным на 1 января 2017 года, в нашей стране проживало 146,8 млн жителей.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.11.17

Новые трояны научились скрытно красть данные банковских карт. / Омбудсмен Кузнецова и Песков потребовали прекратить травлю школьника из Нового Уренгоя. / Пилоты ВВС США пожаловались на русские «самолеты-невидимки». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Китай

Китайские хирурги пересадили человеческую голову трупу

В крови погибшей в Китае пермской модели нашли ядовитое вещество

В Китае нашли керамическую шкатулку с прахом Будды

Китайские астрономы спрогнозировали падение метеорита на Землю

У погибшей в Китае 14-летней российской модели отказали органы

В Китае скончалась 14-летняя модель из России

В Китае запустили первый в мире трамвай на водородном топливе

Мыши помогли вывести полезных «обезжиренных» свиней

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, В мире, Общество, Россия, Китай,

Новости партнеров

В мире, все новости

Технологии /

Новые трояны научились скрытно красть данные банковских карт

Ямал /

Омбудсмен Кузнецова и Песков потребовали прекратить травлю школьника из Нового Уренгоя

Технологии /

Пилоты ВВС США пожаловались на русские «самолеты-невидимки»

Лондон запретил России выставлять военную технику на авиасалоне «Фарнборо»

Скандалы и происшествия /

Таджикистан передал России воевавшего за террористов экс-офицера Минобороны

Голосование на сайте

Должна ли Россия отказаться от «Евровидения»?

Все новости