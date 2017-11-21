Число жителей Китая близко к 1,4 млрд

В Китае проживают около 1,399 млрд человек, об этом сообщило Министерство общественной безопасности страны. Меньше чем за год численность населения Поднебесной выросла на 17 млн.

Статистические данные получены с помощью новой общенациональной информационной базы, передает агентство «Синьхуа». В этом реестре хранится массив данных о жителях КНР. База позволяет государству эффективно контролировать социальные выплаты, страховые проекты и регистрацию актов гражданского состояния.

Китайские власти прогнозируют рост населения в течение ближайших трех лет до 1,42 млрд человек. Стоит отметить, что в конце прошлого года в КНР проживало 1 382 271 000 жителей, 65,5% из них находятся в трудоспособном возрасте.

На втором месте по численности населения в мире в настоящее время находится Индия, там проживают около 1,35 млрд человек, замыкает тройку лидеров США – 326,6 млн жителей. Россия находится на десятой строчке рейтинга, по данным на 1 января 2017 года, в нашей стране проживало 146,8 млн жителей.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 21.11.17

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