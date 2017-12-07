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Четверг, 7 декабря 2017, 14:42 мск

В мире

Суд в Германии разрешил продавать виселицы для Меркель

Суд в Германии разрешил продавать виселицы для Меркель
Фото: Reuters

Суд федеральной земли Саксония не нашел ничего незаконного в продаже сувенирных виселиц, на которых написаны имена канцлера и министра иностранных дел ФРГ. В пожеланиях политической смерти также не увидели ничего предосудительного.

Маленькие виселицы по 15 евро продает местная торговая сеть. На сувенирах есть таблички с надписями «забронировано для Ангелы «мамочки» Меркель» и «забронировано для Зигмара «отброса» Габриэля», передает Zeit Online.

Однако судья не увидел состава преступления в продаже символических виселиц. Кроме того, пожелание политической смерти Ангеле Меркель и Зигмару Габриэлю суд не счел призывом к убийству или угрозой.

В результате магазину разрешили продавать устрашающие сувениры на законных основаниях.

Стоит отметить, что в последнее время рейтинги популярности Меркель значительно снизились. Вероятно, это связно с тем, что переговоры по созданию коалиционного правительства ФРГ провалились.

Берлин, Зоя Осколкова

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