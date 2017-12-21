СМИ: США готовят план мощного превентивного удара по КНДР

Вашингтон занялся разработкой плана нанесения разрушительного превентивного удара по КНДР. Его цель – добиться прекращения ее ракетно-ядерной программы, пишет Daily Telegraph со ссылкой на источник в администрации США и двух бывших чиновников, знакомых с ситуацией. «Белый дом существенно усилил подготовку к военному решению в последние месяцы, поскольку дипломатия не работает», – пояснил собеседник издания.

Газета пишет, что США рассматривают возможность удара по северокорейской стартовой площадке для пуска ракет, а также по складам с вооружением. Таким образом Пентагон рассчитывает привлечь внимание Пхеньяна и показать серьезность намерений американцев.

Издание утверждает со ссылкой на мнение «десятков» чиновников из США и Великобритании, что Белый дом готов рассматривает военное решение ситуации на Корейском полуострове куда охотнее, чем считалось в дипломатических кругах. При этом британские дипломаты «опасаются, что США уже приступили к пошаговому наращиванию военного потенциала в регионе».

Как напоминает РБК, Вашингтон предложил Пхеньяну переговоры в случае, если Северная Корея прекратит испытания оружия. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркивал, что «Северная Корея должна заслужить место за столом переговоров», и добавил, что политика давления на КНДР продолжится, пока не будет достигнута цель денуклеаризации Корейского полуострова.

Как писал «Новый День», Пхеньян отказался обсуждать с Вашингтоном свою ядерную программу, так как видит в инициативе США попытку продвинуть резолюцию по санкциям в отношении КНДР в Совете Безопасности ООН. Данная позиция изложена в редакционной статье центральной северокорейской газеты «Нодон синмун».

«В условиях, когда посредством агрессивных переговоров на нас сваливают ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове, и мы не согласны на диалог, при котором обсуждается наш отказ от ядерной программы, предложение Тиллерсона о переговорах без всяких предварительных условий и связанные с ним действия Белого дома нельзя рассматривать иначе, как попытку подготовить проведение «резолюции по санкциям» Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, которая содержит жесткие формулировки, такие как морская блокада», – говорится в статье.

В начале декабря в северокорейской прессе появилась жесткая критика по поводу заявления руководства США о праве на запрет морских перевозок товаров из или в КНДР. Было заявлено, что морская блокада Пхеньяна в случае установления будет рассматриваться как объявление войны. «Морская блокада со стороны США является абсолютно неприемлемым нарушением суверенитета государства… Мы будем рассматривать морскую блокаду со стороны США и их союзников как акт агрессии против священного суверенитета и достоинства КНДР и как еще одно публичное объявление войны», – писала газета «Нодон синмун».

«Представители властей США, включая госсекретаря США Рекса Тиллерсона, советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера, постпреда США при ООН Никки Хейли и других дипломатов, говорят о морской блокаде. Когда США не смогли достичь своих целей с помощью существующего санкционного давления на КНДР, они начали еще громче заявлять о «глобальной угрозе» со стороны наших ядерных сил сдерживания и одновременно задействовать международное сообщество для блокады всей нашей экономической деятельности», – писала газета.

Автор статьи также заявляли, что приоритетной целью президента США является «повышение уровня международных санкций против КНДР до самого высокого уровня». «Мы должны быть готовы предпринять немедленные и безжалостные ответные меры в том случае, если мы заметим даже малейшие признаки осуществления морских ограничений на практике», – говорилось в статье.

Напомним, ухудшение ситуации вокруг Корейского полуострова произошло в последние месяцы в связи с рядом ракетных и ядерных испытаний Северной Кореи. Вашингтон не исключает военного варианта действий в отношении Пхеньяна. Россия выступает категорически против применения военной силы в разрешении этого конфликта.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.12.17

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