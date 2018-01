Полиция Лондона: Смерть вокалистки The Cranberries «необъяснима»

В Лондоне по неустановленной причине скончалась солистка всемирно известной ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан. На данный момент полиция столицы Великобритании рассматривает внезапную смерть артистки как «необъяснимую», сообщает телеканал RTE.

Долорес О'Риордан скончалась в понедельник, 15 января. Ей было 46 лет. Представитель исполнительницы заявил, что она находилась в Лондоне для участия в звукозаписи. По данным телеканала, полицию вызвали в отель в Вестминстере в 9:05 (12:05 мск). Врачи констатировали смерть солистки The Cranberries на месте. Кончина певицы пока рассматривается как «необъяснимая», следствие продолжается.

Трагедия спровоцировала резкий рост продаж альбомов коллектива. Так, спрос на сборник Something Else увеличился на более чем 900 тыс. процентов. Также выросли продажи альбомов Are You Listening?, Everybody Else Is Doing It и некоторых других, сообщает таблоид TMZ.

Напомним, О'Риордан присоединилась к The Cranberries в 1990 году. Ей на тот момент исполнилось 18 лет. Она стала вокалисткой и фронтменом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. Как отмечает РИА «Новости», О'Риордан состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.01.18

Ученые нашли связь между религиозной борьбой и болезнями. / «Мелкая пакость»: Польша мстит российским политологам. / В китайском цирке лев и тигр терзали лошадь под ударами дрессировщиков. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»