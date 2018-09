Установлена причина смерти солистки The Cranberries Долорес О'Риордан

Расследование офиса коронера по делу о кончине солистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан завершено. Эксперты пришли к выводу, что смерть артистки наступила вследствие утопления в ванне в результате алкогольного опьянения, сообщает Sky News.

Трагедия случилась 15 января 2018 года в Лондоне в возрасте 46 лет. Как сообщает телеканал, следствие не сомневается, что кончина наступила вследствие трагической случайности. Отметим, что коронеры занимаются расследованиями смертей, наступивших неожиданно или при необычных обстоятельствах.

Как писал «Новый День», смерть певицы спровоцировала резкий рост продаж альбомов коллектива. Так, спрос на сборник Something Else увеличился на более чем 900 тыс. процентов. Также выросли продажи альбомов Are You Listening?, Everybody Else Is Doing It и некоторых других.

Напомним, О'Риордан присоединилась к The Cranberries в 1990 году. Ей на тот момент исполнилось 18 лет. Она стала вокалисткой и фронтменом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. О'Риордан состояла в браке с бывшим менеджером группы Duran Duran.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 06.09.18

ВОЗ назвала главную причину развития диабета, деменции и основных видов рака. / Комиссия сделала неутешительный вывод об утечке воздуха с корабля «Союз». / Йога убила звезду «Терминатора». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»