В Мексике миллион домов остались без света из-за землетрясения

На юге Мексики землетрясение магнитудой 7,2 балла оставило без света почти миллион домов. По данным местных властей, подземные толчки не привели к человеческим жертвам, но нанесли значительный материальный ущерб.

Эпицентр землетрясения зафиксирован в штате Оахака, очаг залегал на глубине 42 км. Об этом сообщает Национальная сейсмологическая служба Мексики. После самого мощного толчка были зафиксированы 225 афтершоков максимальной магнитудой 5,9 балла. Уточняется, что угроза цунами отсутствует.

По предварительным данным, во время землетрясения никто не погиб, передает РИА «Новости». При первых толчках жители выбежали на улицу и держались вдали от стен домов, чтобы избежать попадания под обломки. Очевидцы сообщают, что в момент землетрясения качались здания, столбы и провода, отключились светофоры, встал транспорт.

Как сообщил генеральный директор национальной комиссии по электрической энергии (CFE) Хайме Эрнандес, зафиксированы масштабные отключения электричества. Нарушена подача энергии 998 тысячам домов и торговых точек. В настоящее время аварийные бригады работают над восстановлением сети. Другие коммуникации не повреждены.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето созвал заседание национального комитета по чрезвычайным ситуациям. В пострадавшие от подземных толчков районы страны на помощь местным спасательным службам направлены вооруженные силы.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 16.02.18

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