Житель Франкфурта нашел на помойке 8 млн евро

Во Франкфурте сотрудник местной пекарни сделал необычную находку. Он нашел в мусорном контейнере 8 млн евро. Мужчина не стал присваивать деньга, а решил отнести их в полицейский участок. Стражи порядка выяснили, что банкноты являются фальшивыми, сообщили в пресс-службе полиции.

Там уточнили, что 56-летний мужчина нашел деньги в контейнере для органических отходов, они были аккуратно запакованы и уложены в кейс. Честный гражданин решил отнести находку в полицейский участок, где при ближайшем рассмотрении выяснилось, что купюры поддельные. Тем не менее, в полиции высоко оценили поступок мужчины.

«Он продемонстрировал образцовое поведение, тем более, что он не мог в тот момент догадаться, что именно он принес», – заявили правоохранители, выразив мужчине благодарность. Как передает РИА «Новости», фальшивые деньги отправились в камеру хранения вещественных доказательств.

Франкфурт, Иван Гридин

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