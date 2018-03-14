Бундестаг в четвертый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии

Ангела Меркель четвертый срок подряд займет пост канцлера ФРГ. Ее кандидатуру поддержало большинство депутатов Бундестага.

В ходе голосования за Меркель высказались 364 народных избранника, 315 парламентариев выступили «против», девять – воздержались, передает DW. «Ангела Меркель получила необходимое большинство, она избрана канцлером», – заявил глава бундестага Вольфганг Шойбле.

Во дворце Бельвю пройдет торжественная церемония, на которой президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально объявит о назначении Меркель. Сегодня же состоится первое заседание нового германского кабинета министров.

Стоит отметить, что в этот раз процесс формирования нового правительства стал рекордным по продолжительности. На протяжении 171 дня шли переговоры о формировании правящей коалиции. Дело в том, что на выборах осенью прошлого года ни одна из партий не набрала правительственного большинства. Первый этап консультаций по созданию коалиции между правоцентристским блоком, правыми либералами и «зелеными» завершился провалом. Коалиционное соглашение было подписано только 12 марта. Основные разногласия между социал-демократами и консерваторами были в вопросах налогообложения и медицинского страхования, а также числа иммигрантов, прибывающих в ФРГ.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 14.03.18

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