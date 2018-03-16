В Германии из-за пьяного машиниста столкнулись электрички, есть пострадавшие

В немецком Кельне столкнулись две электрички. В результате аварии пострадали 43 пассажира. Экспертиза установила, что один из машинистов был пьян.

Инцидент произошел накануне вечером, передает Bild. 15 пострадавших обратились за медицинской помощью, одному из них понадобилась госпитализация.

Как рассказали в транспортной службе Кельна (KVB), тест установил, что один из машинистов был в состоянии алкогольного опьянения. Полиция проверяет эту информацию, в случае, если она подтвердится, будет инициировано расследование.

Кельн, Служба информации РИА «Новый День»

Кельн. Другие новости 16.03.18

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