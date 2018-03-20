Австралиец обнаружил пропавший лайнер Malaysia Airlines на картах Google

Местонахождение исчезнувшего несколько лет назад малайзийского Boeing 777, на борту которого находились 239 человек, определено. Такое заявление сделал гражданин Австралии Питер Макмэхон. Он считает, что обнаружил место катастрофы, когда изучал изображения NASA и Google Maps. Он уверен, что разглядел пропавши самолет на спутниковых снимках Индийского океана, пишет The Sun.

По словам исследователя, на фото отчетливо виден корпус самолета. Кроме того, он умудрился разглядеть отверстия от поражающих эллементов (огнестрельное оружие или системы ПВО). Макмэхон указал, что пропавший лайнер находится в 10 милях к югу от маленького острова Round Island – области, не включенной в поисковую операцию экспертов.

Мужчина уже направил свое заключение в бюро транспорта и безопасности Австралии, где допустили, что изображение на снимках может быть пропавшим самолетом, передает BFM.

Напомним, Boeing 777 следовавший из Куала-Лумпура в Пекин пропал над Индийским океаном 8 марта 2014 года. На борту находились 239 человек. Поиски лайнера были безуспешны. Год спустя, эксперты департамента гражданской авиации Малайзии опубликовали промежуточный доклад. Из документа следует, что лайнер был технически исправен. Проблемы возникли только с батареей электропитания подводного гидроакустического маяка, который мог бы давным-давно указать точное место крушения самолета. Состояние членов экипажа, отправившихся в рейс, нареканий также не вызывало.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 20.03.18

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