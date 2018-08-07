На Тайване нашли пилота пропавшего малайзийского Boeing. Он потерял память

На Тайване нашелся человек, который, вероятно, был пилотом пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing, сообщает World news daily report. По данным издания, мужчину, предположительно Захари Ахмад Шах, был госпитализирован в Тайбэе после того, как его нашли на улице недалеко от реки Таншу в бессознательном состоянии.

Газета пишет, что его личность удалось установить по отпечаткам пальцев, так как он не смог сказать, как его зовут из-за регрессивной амнезии, вызванной, вероятно, сильным стрессом. Медики прилагают все усилия, чтобы мужчина пошел на поправку и попытался рассказать, помнит ли он, что именно случилось с самолетом.

Впрочем, издание отмечает, что официального подтверждения того, что оказавшийся в больнице мужчина действительно командир воздушного судна, пропавшего в 2014 году, нет.

Напомним, самолет, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, 8 марта 2014 года пропал над Индийским океаном. На борту судна находились 239 человек. Обнаружить обломки лайнера и что именно случилось с самолетом, установить до сих пор не удалось.

Тайбэй, Иван Гридин

Тайбэй. Другие новости 07.08.18

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