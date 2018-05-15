Пилот намеренно разбил малайзийский «Боинг», исчезнувший четыре года назад

Эксперты считают, что пилот умышленно организовал крушение самолета Boeing 777-200, который исчез с радаров 8 марта 2014 года. Этим объясняется странный маршрут лайнера.

Летчик и авиаконструктор Симон Харди предположил, что командир экипажа Захария Ахмад Шах специально выключил систему обнаружения самолета, а затем вел воздушное судно по границе территорий ответственности диспетчеров Малайзии и Таиланда, передает австралийский телеканал 9Now.

Шах намеренно сделал круг над малайзийским штатом Питанг, возможно, таким образом он простился со своей родиной.

Эту версию поддерживает экс-руководитель Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс: «Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно». Скорее всего, пилот разгерметизировал салон, чтобы пассажиры потеряли сознание, а сам надел кислородную маску.

Напомним, самолет «Малайзийских авиалиний» рейса Куала-Лумпур – Пекин перестал выходить на связь через два часа после вылета. На его борту находились 239 человек. Датчики зафиксировали, что «Боинг» сделал резкий поворот в сторону Индийского океана. Предполагается, что самолет потерпел крушение, однако поисковые операции не дали результата, никаких следов лайнера обнаружить не удалось.

Канберра, Служба информации РИА «Новый день»

Канберра. Другие новости 15.05.18

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