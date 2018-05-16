В Китае у самолета лопнуло стекло на высоте 10 км: пилота едва не вытянуло из лайнера

С самолетом авиакомпании Sichuan Airlines произошло ЧП на высоте 10 километров. Стекло в кабине лайнера загорелось и разлетелось вдребезги. В результате второго пилота едва не вытянуло наружу.

Airbus A319 выполнял внутренний рейс, передает Reuters. По стеклу в кабине пилотов пошла трещина, которая воспламенилась, она распространилась на весь проем, в результате стекло разбилось. Температура в кабине опустилась до минус 40 градусов Цельсия.

Жизнь второго пилота спас ремень безопасности. Мужчину начало высасывать из самолета. Кроме того, его ранило осколками, уже на земле медики диагностировали у него растяжение запястья и порезы лица.

Летчикам пришлось снизиться до 8 км, а затем экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту. Благодаря профессионализму и выдержке пилотов, никто из 119 пассажиров не пострадал.

В настоящее время к расследованию произошедшего присоединились авиационные власти КНР и специалисты авиаконцерна Airbus.

Похожий случай произошел в апреле в США. Как сообщал «Новый День», один из двигателей пассажирской самолета «Боинг-737» загорелся и взорвался в воздухе. В результате аварии погибла пассажирка, которую засосало в разбитый осколками двигателя иллюминатор, еще как минимум 7 человек получили травмы.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 16.05.18

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