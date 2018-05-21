российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 мая 2018, 16:38 мск

Новости В мире

В мире, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Китай собирается отменить ограничения рождаемости

Власти КНР планируют снять все демографические ограничения, которые привели к стремительному старению населения. В результате в стране сокращается число трудоспособных граждан, что может стать препятствием для модернизации Китая.

В настоящее время в КНР наблюдается нехватка молодого активного населения, пишет Bloomberg. Политика «одна семья – один ребенок» привела сначала к дефициту женщин (все хотели воспитать продолжателя рода, отказываясь от рождения девочек), а теперь отражается на среднем возрасте китайцев.

По прогнозам, к 2030 году около четверти населения КНР перешагнет порог в 60 лет, что неизменно отразится на темпах роста экономики и может помешать модернизации страны.

Кроме того, отмена ограничений рождаемости поможет прекратить нападки со стороны правозащитников, которые обвиняли китайские власти в нарушениях прав человека.

Демографические ограничения были введены в КНР в 1970-х годах. Запрет на рождение второго ребенка в семье сняли только в 2016 году, однако по-прежнему в китайском обществе есть некоторые ограничения на рождение детей.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 21.05.18

В Нью-Йорке модель PlayBoy и ее семилетний сын упали с 25 этажа. / В руки хакеров попали данные тысяч детей из-за сервиса родительского контроля. / Она существует! Астрономы рассказали о трехлетних наблюдениях за 9-й планетой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Китай

Китай дал задний ход в торговой войне с США

Китай завершил испытания самостоятельно построенного авианосца

Не гниющая китайская клубника напичкана антибиотиками

Французский адмирал расписался в Вашингтоне в лидерстве флотов России и Китая

В Китае у самолета лопнуло стекло на высоте 10 км: пилота едва не вытянуло из лайнера

В Китае арестовали усыновившую 118 детей женщину

КНР перебросила ракетные комплексы на спорные острова в Южно-Китайском море

Резня в китайской школе: 7 человек погибли, 12 попали в больницу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Китай,

Новости партнеров