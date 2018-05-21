Китай собирается отменить ограничения рождаемости

Власти КНР планируют снять все демографические ограничения, которые привели к стремительному старению населения. В результате в стране сокращается число трудоспособных граждан, что может стать препятствием для модернизации Китая.

В настоящее время в КНР наблюдается нехватка молодого активного населения, пишет Bloomberg. Политика «одна семья – один ребенок» привела сначала к дефициту женщин (все хотели воспитать продолжателя рода, отказываясь от рождения девочек), а теперь отражается на среднем возрасте китайцев.

По прогнозам, к 2030 году около четверти населения КНР перешагнет порог в 60 лет, что неизменно отразится на темпах роста экономики и может помешать модернизации страны.

Кроме того, отмена ограничений рождаемости поможет прекратить нападки со стороны правозащитников, которые обвиняли китайские власти в нарушениях прав человека.

Демографические ограничения были введены в КНР в 1970-х годах. Запрет на рождение второго ребенка в семье сняли только в 2016 году, однако по-прежнему в китайском обществе есть некоторые ограничения на рождение детей.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

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