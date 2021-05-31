Китайцам разрешили заводить трех детей

Китайские власти разрешили гражданам иметь трех детей в семье. Об этом сообщает Xinhua по итогам встречи Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР.

С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья – один ребенок». Такое ограничение было введено из-за резкого роста населения. Внутренние ресурсы страны не позволяли обеспечить стремительно растущее число китайцев.

С 2016 года гражданам КНР разрешили заводить двоих детей. В противном случае семья должна была выплатить огромный штраф. Самый известный случай нарушения демографического закона произошел в этом году. Семья заплатила более одного миллиона юаней штрафа (155 тысяч долларов США) за право воспитывать семь детей. Пять мальчиков и две девочки могли не получить документов, удостоверяющих личность, если бы их родители не нашли денег.

Пока неизвестно, когда разрешение на трех детей вступит в силу. По данным агентства, его добрил генсек Си Цзиньпин.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 31.05.21

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