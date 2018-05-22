Экс-главком НАТО: Ни один генерал не захочет войны с Россией

Ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией. Такое заявление в интервью польскому порталу Onet сделал бывший главнокомандующий Североатлантическим альянсом в Европе, американский генерал Филип Бридлав.

По его словам, армия РФ очень быстро учится на ошибках. Он также напомнил про новейшие российские вооружения. Он подчеркнул, что Москва отправила «четкий сигнал» всем европейским столицам: «наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, понадобится, долетят и до вас».

Генерал считает, что еще один большой вызов для НАТО – интеграция оборонных программ разных стран альянса. Он пояснил, что ещё не так давно члены НАТО могли реагировать на вызовы в течение 30-40 дней, а сейчас на это отводится не более пяти суток.

Бридлав высказался и о растиражированном на Западе тезисе о том, что НАТО на два шага отстаёт от России. «В России развита система автомобильных и железных дорог, благодаря которым транспортировка идет быстро. Так же и с концентрацией сил. Да, Россия в состоянии быстро сгруппировать свою армию. Но я не думаю, чтобы их взаимодействие, способности, диапазон учений и тому подобное были на более высоком уровне, чем у альянса», – отметил он.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 22.05.18

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