Аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Системы ПВО армии Сирии успешно отразили ракетный удар, который был нанесен по одному из военных аэродромов в провинции Хомс, сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник. «Один из наших аэродромов в центральной части подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку», – отметил источник. Ранее САНА передавало, что в районе авиабазы «Аль-Дабаа» в Хомсе были слышны взрывы.

В Пентагоне заявили, что США и их партнеры по международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ) не наносили удары по аэродрому в провинции Хомс. «Это не удары США или коалиции. Операции США и коалиции сосредоточены на восточной стороне реки Евфрат, а не в западных частях Сирии», – приводит РИА «Новости» слова представителя американского военного ведомства.

Ранее САНА сообщало, что ВВС коалиции, возглавляемой США, атаковали позиции армии Сирийской Арабской республики в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом же сообщило и ливанское движение «Хезболлах», которое с 2012 года воюет на стороне сирийской армии против террористических группировок.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 24.05.18

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