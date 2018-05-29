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Вторник, 29 мая 2018, 14:39 мск

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Дамаск признал независимость Южной Осетии и Абхазии

Фото: пресс-служба Кремля

Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, говорится в сообщениях на сайтах МИД республик. Стороны заявили о приверженности основополагающим принципам международного права и стремлении к сотрудничеству. Так, Дамаск и Цхинвал объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений на уровне посольств.

При этом они ссылаются на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 23 апреля 1963 года. Напомним, в 2008 году войска Грузии вошли в Южную Осетию и разрушили часть ее столицы. Россия встала на защиту мирного населения и ввела войска, вытеснив грузинских агрессоров. После так называемой «пятидневной войны» в Южной Осетии Россия признала суверенитет обеих бывших автономий, ранее входивших в состав Грузии.

Независимость Южной Осетии также признали, Никарагуа, Венесуэла, Гауру, Вануату и Тувалу.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 29.05.18

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