Террористы ИГ начали третье наступление на Пальмиру

Боевики запрещенной в России и многих других странах террористической группировки «Исламское государство» в ночь на 30 мая организовали масштабную атаку в сирийской провинции Холмс, передает Al-Masdar News, ссылаясь на военные источники.

По данным издания, террористы напали на позиции сирийской правительственной армии в районе Бадия на востоке провинции и пытаются прорвать кольцо блокады, чтобы впоследствии в третий раз атаковать Пальмиру. Ожесточенные бои идут в районе города Хамима, который прежде был опорным пунктом экстремистов на данной территории. Информации о последствиях столкновения для обеих сторон пока не поступало.

Как сообщал «Новый День», впервые боевики ИГ (запрещена в РФ) установили контроль над Пальмирой, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО, в середине мая 2015 года. Они причинили масштабные разрушения древним храмам, памятникам и гробницам. 27 марта 2016 года сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации полностью очистили Пальмиру от джихадистов. Однако в конце 2016 года террористы вновь установили контроль над городом, а сирийские войска начали повторную операцию по возвращению Пальмиры. Отбить Пальмиру у террористов удалось в начале марта прошлого года.

За время оккупации террористы нанесли серьезный ущерб многим культурным объектам Пальмиры, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики взорвали процениум – центральную часть древнего римского театра и колонны тетрапилона – прямоугольного здания, возведенного в 270 году нашей эры. Это были главные достопримечательности древнего города. Кроме того, террористы уничтожили символы города и античной Сирии – Триумфальную арку, статую «Лев Аллат», храмы Баалшамина и Бэла, а также три наиболее сохранившиеся погребальные башни. В ЮНЕСКО назвали уничтожение культурного наследия Пальмиры военным преступлением и неоценимой потерей для человечества.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.18

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