У берегов Египта впервые в истории появился синий кит

Впервые за всю историю наблюдений у побережья Египта в Красном море было зафиксировано появление синего кита. Как сообщили в Минэкологии арабской страны, представителя крупнейшего на планете вида животных наблюдали в районе залива Акаба.

Синий кит

«Министр экологии Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения кита в Красном море», – рассказали в ведомстве, подчеркнув, что Красное море не является обычной средой обитания этого млекопитающего. «Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря», – говорится в документе.

Экологи поспешили успокоить туристов и местных жителей, что данный вид питается планктоном и не представляет угрозы, однако приближаться к нему не следует, передает РИА «Новости».

Каир, Иван Гридин

Каир. Другие новости 31.05.18

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