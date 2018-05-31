российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 31 мая 2018, 16:29 мск

Новости В мире

В мире, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

У берегов Египта впервые в истории появился синий кит

Фото: скриншот с видео AHMED SAMY Blue whale in Egypt

Впервые за всю историю наблюдений у побережья Египта в Красном море было зафиксировано появление синего кита. Как сообщили в Минэкологии арабской страны, представителя крупнейшего на планете вида животных наблюдали в районе залива Акаба.

Синий кит

«Министр экологии Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения кита в Красном море», – рассказали в ведомстве, подчеркнув, что Красное море не является обычной средой обитания этого млекопитающего. «Специалисты попытаются выяснить, что привело кита в воды Красного моря», – говорится в документе.

Экологи поспешили успокоить туристов и местных жителей, что данный вид питается планктоном и не представляет угрозы, однако приближаться к нему не следует, передает РИА «Новости».

Каир, Иван Гридин

Каир. Другие новости 31.05.18

Российский двухфюзеляжный самолет испытали в аэродинамической трубе. / National Interest оставил без перспектив российский истребитель Су-57. / Сильнодействующий яд оказался лекарством от рака. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Египет

Посольство Каира проверяет информацию о пропаже в Каире 17 россиян

В Египте навязчивых торговцев будут штрафовать

Чужими руками жар загребать. США хотят заменить своих военных в Сирии на арабов

Британская подлодка проиграла в «кошки-мышки» российским субмаринам у берегов Сирии

Египет накрыла мощная песчаная буря. Закрываются порты, аэропорты и автотрассы

Египет наше всё: правительство РФ готово обсудить курортное авиасообщение

С 12 апреля EgyptAir возобновляет регулярные рейсы между Москвой и Каиром

Россельхознадзор перекрыл границу египетскому картофелю

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Видеорепортаж, Наука, Туризм, Египет,

Новости партнеров