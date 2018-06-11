На грузинской помойке вылупились тысячи цыплят. Жители в восторге

В грузинском Марнеули (край Квемо Картли) произошло необычное событие – из оставленных на мусорной свалке яиц одновременно вылупились тысячи цыплят. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Установлено, что яйца на свалку выбросила марнеульская птицефабрика. Там сочли, что товар испорчен и пожелали избавиться от него. Но в итоге из яиц вылупились тысячи цыплят. Видеоролик с бегающими цыплятами был размещен в соцсетях. По словам мэра Марнеули Темура Абазова, местные жители с радостью забрали многих цыплят себе.

«Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Эти яйца оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица и соответственно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой», – рассказал градоначальник.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 11.06.18

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