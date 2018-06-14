Правящая коалиция Германии разругалась из-за мигрантов

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МВД страны Хорст Зеехофер не сумели договориться и согласовать единую линию в отношении миграционной политики, пишет Die Welt. Встреча политиков состоялась вечером 13 июня, продолжалась 2,5 часа и была безрезультатной.

Меркель возглавляет Христианско-демократический союз (ХДС), а Зеехофер – баварский Христианско-социальный союз (ХСС). Обе партии составляют блок и вместе с социал-демократами формируют правящую в ФРГ коалицию.

Зеехофер, будучи премьер-министром федеральной земли Бавария, куда хлынул основной поток беженцев с Ближнего Востока и севера Африки, занимал жесткую позицию по отношению к мигрантам. В частности он выступал за отказ прибывающим в предоставлении убежища непосредственно на немецкой границе.

Меркель придерживается иных взглядов – сейчас мигранты могут беспрепятственно попасть на территорию Германии, подать заявки на получение убежища и спокойно ожидать решения вопроса по своему делу внутри страны.

Согласно данным Федерального ведомства по делам мигрантов и беженцев, с 2015-го по апрель 2018 года в Германии было подано более 1,5 млн заявок на получение убежища, отмечает «Лента.ру». В Германии миграционную проблему вновь стали обсуждать после того, как мигрант из Ирака изнасиловал и убил 14-летнюю Сусанну Фельдман.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 14.06.18

Дело об изнасиловании в отношении Сталлоне направлено в прокуратуру. / В Кувейте телеведущую уволили в прямом эфире из-за «развратного» платья. / Над Аляской столкнулись два легкомоторных самолета. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»