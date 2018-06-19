В Японии зафиксировано около 30 афтершоков, число погибших выросло

В японской префектуре Осака продолжаются повторные подземные толчки. Местных жителей предупредили о риске обрушения зданий и возникновения оползней. По последним данным, жертвами землетрясения стали 4 человека, число пострадавших выросло до 370.

Сейсмологи определили мощность эхо-толчков в четыре балла по семибалльной шкале, используемой в Японии, передает телеканал NHK. За сутки зафиксировано 26 афтершоков Существует вероятность, что трясти Осаку будет до конца недели.

Японские правоохранители и спасатели сообщают, что число погибших в результате землетрясения увеличилось до четырех человек, различные травмы получили 376 японцев. Для тех, кого стихия вынудила покинуть дома, оборудовано более 300 эвакуационных пунктов, в настоящее время там находятся около 1,5 тысячи человек.

Мощное землетрясение произошло накануне на севере префектуры Осака. В метеослужбе Японии оценили магнитуду подземных толчков в 6,1 балла по шкале Рихтера. Было остановлено движение на железной дороге, в том числе скоростных поездов «Синканксэн». Также отменены рейсы в аэропорту Осаки. Сотни тысяч домов и квартир остались без электричества и воды.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 19.06.18

Сенат США подготовил антитурецкие санкции из-за покупки российских С-400. / Торговая война набирает обороты. США грозят Китаю новыми пошлинами. / Израильский министр-наркоторговец оказался иранским шпионом. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»