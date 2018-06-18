Землетрясение в Японии: три человека погибли, более 200 пострадали

В Японии на севере префектуры Осака произошло мощное землетрясение. Стихия оставила без света сотни тысяч домов, остановлено железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы. По предварительным данным, погибли три человека, более 200 получили различные травмы.

В метеослужбе Японии оценили магнитуду подземных толчков в 6,1 балла по шкале Рихтера. По японской шкале сила составила шесть из семи баллов, передает телеканал NHK. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 км.

Японские правоохранители сообщили о троих погибших. Среди них 9-летняя девочка, которую придавило обломками стены, а также двое мужчин. Число пострадавших выросло до 200 человек.

Японское правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения. Отмечается, что из-за подземных толчков было остановлено движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда «Синканксэн». Также отменены рейсы в аэропорту Осаки. Прервано электроснабжение 170 тысяч домов и квартир а префектурах Осака и Хёго.

В генконсульстве России в Осаке РИА «Новости» сообщили, что информации о пострадавших россиянах пока не поступало. Что касается самих сотрудников дипломатического ведомства, то «все живы и здоровы». Однако внутри здания генконсульства появились трещины, падали телевизоры и двигалась мебель. В настоящее время все работает в нормально режиме

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 18.06.18

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