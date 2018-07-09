Поросенок с человеческим лицом появился на свет в Китае (ВИДЕО)

В Китае появился на свет поросенок-мутант с человеческим лицом. Необычное животное родилось в городе Цзянмынь провинции Гуандун, сообщают британские СМИ.

В Сети появилось видео, на котором крестьянин держит мутанта в руках. У поросенка нарост на лбу в виде хобота, деформированный пятачок и похожая на человеческое лицо морда. На кадрах бедное животное дышит, открывая рот, поскольку недоразвитый пятачок не дает делать это естественным образом. Мутант прожил два дня.

Поросенок-мутант

В прошлом году на востоке КНР, в городе Линьи родился поросенок-«осьминог» с двумя телами и восемью конечностями.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 09.07.18

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