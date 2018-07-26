У посольства США в Пекине была попытка самосожжения или взрыв

У посольства США в Пекине случилось ЧП. Очевидцы сообщают о задымлении. По предварительным данным, китайские полицейские задержала женщину, которая намеревалась сжечь себя перед посольством.

На фотографиях с места происшествия, появившихся в социальных сетях, виден дым, а также автомобили полиции, которые окружили здание посольства в северо-восточной части города.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что вблизи дипломатического представительства США подорвался мужчина, который хотел перебросить взрывное устройство на территорию посольства. Представители посольства США, как и официальные власти КНР пока никак не комментируют ситуацию.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 26.07.18

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