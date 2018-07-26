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Четверг, 26 июля 2018, 15:59 мск

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В МИД Китая и дипломаты США подтвердили взрыв у посольства в Пекине

Фото: Paul Huang @PaulHuangReport

Взрыв возле посольства США в Пекине является одиночным инцидентом нарушения общественного порядка, полиция уже должным образом провела разбирательство. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Полиция Пекина уже в сообщении в интернете разъяснила нынешнюю ситуацию, произошедшее на пересечении улиц Тяньцзэ и Аньцзялоу является одиночным инцидентом, связанным с нарушением общественного порядка, полиция КНР уже своевременно провела разбирательство случившегося», – сказал дипломат.

В полиции заявили, что недалеко от посольства США в Пекине был задержан 26-летний житель Внутренней Монголии с травмой руки. Его направили в больницу. По предварительным данным, у него в руках взорвался фейерверк. Кроме этого мужчины в ходе инцидента никто не пострадал. Несмотря на ЧП, граждане Китая выстроились в длинную очередь у входа в посольство для получения виз и не намерены уходить, передает РИА «Новости».

Пресс-служба американского диппредставительства также подтвердила, что у здания посольства произошел взрыв, сообщает Bloomberg.

Ранее в СМИ появилась информация, что вблизи посольства США в Пекине женщина пыталась сжечь себя.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 26.07.18

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