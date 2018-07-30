Из-за землетрясения 560 человек застряли на горе в Индонезии

Более пятисот местных жителей и туристов заблокированы на склонах года Ринджани в Индонезии. Люди не могут спуститься из-за оползней спровоцированных землетрясениями.

Подземные толчки магнитудой 6,4 балла произошли на острове Ломбок, в непосредственной близости от вулкана Ринджани и недалеко от острова Бали, передает Reuters. По предварительным данным, жертвами землетрясения стали 16 человек.

Экстренные службы перерыли дороги из-за возросшего риска оползней. В результате 560 человек застряли на горе и не могут спуститься вниз. В настоящее время на помощь заблокированным людям направлены бригады спасателей и вертолеты.

Джакарта, Служба информации РИА «Новый День»

Джакарта. Другие новости 30.07.18

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