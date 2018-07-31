Только кремация: у китайцев силой забирают гробы и запрещают традиционные похороны

Китайские власти силой насаждают кремацию как единственный способ избавления от тел умерших. Таким образом чиновники стремятся сохранить пригодную для проживания территорию. Полицейские конфискуют гробы, а граждане идут на преступление, чтобы похоронить родственников.

Крайний срок исполнения политики «только кремация» – сентябрь 2018 года, пишет газета South China Morning Post. Молодые жители Китая понимают важность уничтожения останков в целях сохранения земельных ресурсов. Однако старшее поколение предпочитает традиционные похороны с закапыванием нетронутого тела в землю.

В соцсетях появилось множество свидетельств того, как полицейские приходят в дома к пожилым людям и забирают гробы, чтобы уничтожить. Нередко старики в попытке остановить конфискацию укладываются в гроб. По словам местных жителей, так происходит еще и потому, что изготовление гроба стоит значительно больше, чем предлагают власти в качестве компенсации.

Нововведение породило новый вид преступлений – продажу тел для кремации. Чтобы похоронить родственника традиционно, близкие умершего покупают труп на «черном рынке», сжигают его и получают об этом справку, которую могут предъявить властям. Затем тело покойного втайне от всех хоронят в землю.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 31.07.18

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