Глава МИД Испании указал на пользу беженцев для Европы

Складывающуюся в Испании ситуацию с беженцами нельзя назвать массовой миграцией. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел страны Жозеп Боррей.

Мы слишком часто используем слово «массовый»... Мы говорим о 20 тысячах мигрантов в год в стране с населением свыше 40 слн человек. Это не массовая миграция»", – сказал Боррей на брифинге после окончания переговоров с главой МИД Иордании Айманом Сафиди, которые проходили в Мадриде.

«Это не «массово» в сравнении с 1,3 млн сирийских беженцев, проживающих сейчас в Иордании», – добавил глава испанского МИДа. Он особо подчеркнул, что прибывающие беженцы способны решить демографическую проблему, которая особо остро стоит во многих странах Европуы. «Демографическое развитие Европы показывает, что если мы не хотим постепенно превратиться в стареющий континент, нам нужна новая кровь, и непохоже, что эта новая кровь придет к нам за счет нашей склонности к размножению», – сказал Боррей.

По статистике Международной организации по миграции, с начала года в Испанию через Средиземное море прибыли примерно 21 тысяча мигрантов, в то время как потоки беженцев по маршруту Ливия-Италия сократились на 80%. Как напоминает «Интерфакс», при попытке добраться до испанского побережья в 2018 году погибли 304 человека.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 31.07.18

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