В Бельгии мужчина взорвался на футбольном поле

В Бельгии неизвестный подорвался на спортивной площадке. По некоторым данным, мужчина был бывшим военным. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел на востоке страны в городе Вервье. Как сообщается местный телеканал RTBF, мужчина вышел в центр футбольного поля, после чего прогремел взрыв. О случившемся в полицию сообщил очевидец.

Правоохранители оцепили участок вокруг спортплощадки. Ведется расследование, деталей произошедшего следователи не раскрывают. О пострадавших также не сообщается.

Известно лишь, что погибшему было 50-60 лет. Местные СМИ предположили, что подрывник мог быть бывшим военнослужащим.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 31.07.18

Российский МИД получил добро на открытие генконсульства на Пхукете. / Самая большая колония пингвинов оказалась на грани вымирания. / Испанские таксисты перекрыли улицы в знак протеста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»