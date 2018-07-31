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Вторник, 31 июля 2018, 18:38 мск

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В Бельгии мужчина взорвался на футбольном поле

В Бельгии неизвестный подорвался на спортивной площадке. По некоторым данным, мужчина был бывшим военным. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел на востоке страны в городе Вервье. Как сообщается местный телеканал RTBF, мужчина вышел в центр футбольного поля, после чего прогремел взрыв. О случившемся в полицию сообщил очевидец.

Правоохранители оцепили участок вокруг спортплощадки. Ведется расследование, деталей произошедшего следователи не раскрывают. О пострадавших также не сообщается.

Известно лишь, что погибшему было 50-60 лет. Местные СМИ предположили, что подрывник мог быть бывшим военнослужащим.

Брюссель, Служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 31.07.18

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