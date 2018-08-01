Названа причина крушения пассажирского самолета в Мексике

Причиной авиакатастрофы в Мексике, в которой пострадали 94 человека, стал ветер. Предварительный вывод комиссии по расследованию озвучил губернатор штата Дуранго Хосе Аиспуро.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Aeromexico потерпел крушение накануне. При взлете воздушное судно потеряло скорость и упало на землю. По счастливой случайности в аварии никто не погиб. Экипаж смог развернуть спасательные трапы и вывести всех пассажиров. С различными ранениями к медикам обратились не менее 94 человек из 103, находившихся на борту. Уточняется, что пилот попал в больницу с сильными ожогами.

По словам Аиспуро, во время взлета резкий порыв ветра сбил скорость самолета, тот задел крылом землю и рухнул. При ударе оба двигателя отвалились. Лайнер упал в горизонтальном положении, Associated Press.

В авиакомпании поддерживают версию о том, что причиной катастрофы могли стать погодные условия. Там заверили, что судно было в отличном состоянии, последнее техническое обслуживание борта проводилось в феврале. Экипаж самолета также был хорошо отдохнувшим.

Тем не менее, расследование причин аварии продолжается. Некоторые пассажиры уверяют, что перед крушением слышали хлопок.

Мехико, Служба информации РИА «Новый День»

Мехико. Другие новости 01.08.18

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