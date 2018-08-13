В рядах ИГ назрел раскол из-за тяжелого ранения главаря запрещенной организации

Главарь запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади получил тяжелое ранение. Он прикован к постели и не способен координировать действия террористов. Об этом сообщил иракский телеканал «ас-Сумария» со ссылкой на источник в разведке страны.

Канал со ссылкой на собственный источник сообщает, что аль-Багдади был ранен еще в июне при атаке иракских ВВС на одно из сирийских селений, находившееся под контролем ИГ (запрещена в РФ). Удар был нанесен в момент, когда боевики устроили совещание. Несколько террористов погибли, остальные, в том числе главарь, получили тяжелые ранения.

По данным источника телеканала, на место аль-Багдади боевики неиракского происхождения выдвинули Абу Усмана ат-Туниси – он, судя по прозвищу, выходец из Туниса. Против него, в свою очередь, выступили иракские экстремисты, передает РИА «Новости». Таким образом в рядах террористов назрел раскол.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 13.08.18

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