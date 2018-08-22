В городе Беммель мужчина въехал на автомобиле в здание совета города. По данным местной полиции, во время происшествия погиб только водитель. Нет сомнений, что он намеренно устроил столкновение.
Инцидент произошел в два часа ночи, неподалеку от границы с Германией, сообщает телекомпания NRC. Установлено, что в автомобиле находились два газовых баллона, в результате аварии один из них взорвался, начался пожар.
В Нидерландах автомобиль с газовыми баллонами протаранил ратушу и взорвался
Водитель погиб в момент столкновения. В твиттере городской полиции сообщается, что правоохранители имеют некую информацию о личности погибшего. Причины происшествия устанавливаются, ведется следствие.
В настоящее время нет сомнений, что водитель намеренно совершил аварию. Он старательно объезжал препятствия на пути к зданию. Ратуша пострадала от серьезного ущерба, и сегодня закрыта.
Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»
Амстердам. Другие новости 22.08.18
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