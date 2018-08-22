Китаец из-за ссоры с возлюбленной зарезал шестерых и ранил 12 человек

На юге Китая 54-летний мужчина убил шесть человек и нанес ножевые ранения еще 12-ти после того, как поссорился со своей девушкой.

Инцидент произошел 20 августа в городе Лючжоу, сообщает South China Morning Post. Мужчина по имени Хуан рассорился со своей возлюбленной, схватился за нож и зарезал женщину и еще троих ее родственников.

Испугавшись наказания, преступник попытался скрыться, но попал в ДТП. Он выскочил из машины и начала нападать на прохожих. До приезда полиции злоумышленник успел пырнуть еще 14 человек, двое из которых впоследствии скончались.

Все пострадавшие госпитализированы. По словам врачей, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время убийцу задержали и поместили под стражу. Расследование продолжается.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 22.08.18

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