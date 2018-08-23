Роспотребнадзор просит не рисковать при поездке в Европу и привиться от кори

Роспотребнадзор предупреждает об опасной ситуации по кори в мире, в том числе в странах Европы. В частности, с июля прошлого года по июнь нынешнего максимальные показатели заболеваемости (число случаев на миллион граждан) зарегистрированы на Украине – 606, Сербии – 643, Грузии – 307 и Греции – 293. Только за последние шесть месяцев на Украине зарегистрировано более 28 тысяч случаев кори, 13 из которых закончились летальным исходом.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что напряженной остается также ситуация в Румынии, Италии, Черногории и Франции. Причина – снижение охвата плановой иммунизации и рост отказов от прививок. Служба обращается к россиянам с просьбой в обязательном порядке не позднее, чем за две недели до выезда в страны Европы сделать прививку от кори.

На сегодняшний день в России ситуация по кори контролируема – в этом году показатель заболеваемости составил 1,3 на 100 тысяч человек (в 2,5 раза ниже, чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет). Тем не менее, неблагополучие по кори в Европе создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в нашей стране.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.08.18

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