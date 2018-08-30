Военное командование США признало уязвимость от внешних угроз

Территория США больше не может считаться защищенной от угроз извне, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.

«Мы находимся в изменяющейся среде безопасности. Мы привыкли воспринимать свою страну как надежное убежище, окруженное океанами и дружественными странами к северу и югу, но ситуация меняется, так как есть соперники, способные достать нас», – приводит его слова Military Times.

Издание отмечает, что эта позиция военачальника укладывается в рамки стратегии национальной безопасности, продвигаемой министром обороны Джеймсом Мэттисом. Он считает приоритетом подготовку к возможному противостоянию с примерно равными по силе странами – Россией и Китаем, а не операции против более слабых соперников, как это было в случае кампаний в Ираке или в Афганистане.

«Мы должны думать о нашей защите по-другому, нежели в прошлом. Нам нужно принципиально переосмыслить свои взгляды на то, как мы будем защищать свою родину против равного соперника» – подчеркнул О'Шонесси. В качестве примера подготовки к такому противостоянию генерал привел программу по модернизации 72 истребителей F-16, которые оснащаются новыми радарами с активной фазированной решеткой, разработанными для обнаружения крылатых ракет, отмечает «РГ».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.08.18

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