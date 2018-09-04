В Германии грузовик протаранил школьный автобус, пострадали 17 детей

В немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт столкнулись школьный автобус и грузовик. По предварительным данным пострадали 18 человек.

ДТП произошло рядом с городом Вегелебен на востоке Германии, сообщает местная полиция. По неизвестной причине грузовик въехал в боковую часть школьного автобуса на перекрестке.

В автобусе находилось 30 детей, 17 из них получили различные травмы и попали в больницу. Также госпитализирован 48-летний водитель.

В настоящее время полицейские выясняют причину аварии. Расследование продолжается.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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