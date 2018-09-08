Путин, Эрдоган и Роухани приняли решение по Сирии

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани призвали боевиков в зоне деэскалации в Сирии к перемирию. Саммит России, Турции и Ирана состоялся вчера, 7 сентября. Основными темами обсуждения лидеров трех стран стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, по итогам саммита президенты приняли Тегеранскую декларацию, поспорив о том, нужно ли включать в нее пункт об объявлении перемирия в Идлибе. В итоге лидеры ограничились более обтекаемыми формулировками. Кроме того, Путин пригласил Эрдогана и Роухани провести следующий саммит по Сирии в России.

По мнению Роухани, террористические группировки в Сирии следует искоренить, а странам, в частности США, которые находятся в стране без согласия на то центральных властей, уйти. Он также подчеркнул, что для достижения окончательного мира в Сирии необходимо решить проблему Идлиба.

По данным ООН, в этой сирийской провинции находятся более 10 тысяч террористов запрещенных в РФ группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Аль-Каида», не считая членов их семей. Кроме того, Роухани заявил, что вооруженные силы Ирана уходить из Сирии не собираются, на основании того, что Тегеран о помощи просил официальный Дамаск.

По словам Путина, при борьбе с террористами в Идлибе нужно иметь в виду, что в районе находится много мирных жителей, а допустить, чтобы они пострадали, нельзя. Он также отметил, что Москва по-прежнему озабочена тем, что боевикам в Идлибе удается собирать беспилотные летательные аппараты, у них откуда-то берутся все необходимы для этого комплектующие. За последний месяц ПВО базы Хмеймим в Сирии уничтожила порядка пятидесяти беспилотников, используемых террористами для атак.

Эрдоган подчеркнул, что саммит в Тегеране – последний шанс на мирное урегулирование в Идлибе. «Наша цель – мирно решить проблему в Идлибе, соответственно духу договоренностей в Астане, это последняя возможность доказать их репутацию», – сказал турецкий лидер. Кроме того, Эрдоган потребовал сохранить за Идлибом статус зоны деэскалации, последней из созданных ранее странами-гарантами.

Он также отметил, что в ближайшее время генсек ООН, спецпосланник международной организации по Сирии, а также представители РФ, Турции и Ирана встретятся в Женеве. Кроме того, Эрдоган подтвердил, что Турция не планирует покидать территорию Сирии, «пока в Сирии не будет обеспечена территориальная, политическая и социальная целостность», потому что Анкара не смирится с угрозой для своей безопасности, исходящей из региона.

В свою очередь иранский президент Хасан Роухани отметил, что общим является требование к террористам сложить оружие. «Мы призываем всех террористов, чтобы они сдали оружие и мирным путем продолжали (добиваться) своих политических целей, если они у них есть», – подытожил Роухани.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что хотя конечные цели России, Турции и Ирана в Сирии не во всем совпадают, основная для всех задача – искоренение терроризма на этой земле.

По итогам саммита Путин заявил, что стороны исходят из того, что призыв о перемирии в идлибской зоне будет услышан, а представителям вооруженных группировок «хватит ума» прекратить сопротивление и сложить оружие. «Конечно, мы исходим из того, что удастся договориться, исходим из того, что наш призыв к примирению и в идлибской зоне будет услышан. Но при этом мы имеем в виду, что все наши договоренности по Сирии всегда исходили из того, что мы добиваемся и будем стремиться к примирению всех враждующих сторон, а террористические организации мы всегда выносили за скобки», – заявил Путин по итогам переговоров.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб. О том, что террористы в Идлибе осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием, на открытии саммита заявил и президент РФ Владимир Путин.

Москва, Иван Гридин

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