Китайский эсминец припугнул военных США в Южно-Китайском море

ВМС США сообщили об опасном маневре, который совершил эсминец класса Luyang военных сил КНР. По словам американцев, китайский корабль слишком близко подошел к ракетному эсминцу USS Decatur.

Об инциденте в Южно-Китайском море рассказал официальный представитель Тихоокеанского флота США Чарльз Браун. «Непрофессиональные действия [китайских военных] вынудили корабль США маневрировать, чтобы избежать столкновения»,– цитирует капитана CNN.

Браун отметил, что Luyang подошел к американскому эсминцу на 40 метров. При этом американский военный подчеркнул, что корабли ВМС США вольны плавать «везде, где позволяет международное законодательство».

В свою очередь в МИД КНР выразили решительный протест американской стороне и назвали появление военного корабля США в водах близ спорной территории провокацией.

В акватории Южно-Китайского моря находится ряд спорных островов. Ранее Китай выступал резко против прохода эсминца USS Decatur у контролируемых КНР рифов архипелага Спратли. В США тогда заявили, что корабль осуществил «операцию по обеспечению свободы навигации».

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 02.10.18

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