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Понедельник, 15 октября 2018, 17:36 мск

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На вокзале немецкого Кельна неизвестный захватил заложника

Фото: Reuters

На центральном вокзале города Кельн произошел захват заложника. Правоохранители проводят спецоперацию, также на место прибыли экстренные службы. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

По информации силовиков, заложника захватили на главной площади железнодорожного вокзала. Местные СМИ пишут, что инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания или в аптеке по соседству. По неподтвержденным данным, в заложниках удерживают женщину.

Полиция опровергла данные о том, что на вокзале были слышны выстрелы. Также не подтверждается информация, что есть пострадавшие или погибшие.

Известно, что вокзал эвакуировали. Задерживаются поезда, отравляющиеся с путей 6-11.

Кроме того, стражи порядка рекомендовали очевидцам не распространять в Сети фото и видео с места событий, чтобы не мешать правоохранителям и не давать информацию о проводимой операции захватчику.

Кельн, Служба информации РИА «Новый День»

Кельн. Другие новости 15.10.18

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