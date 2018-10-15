На вокзале немецкого Кельна неизвестный захватил заложника

На центральном вокзале города Кельн произошел захват заложника. Правоохранители проводят спецоперацию, также на место прибыли экстренные службы. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.
По информации силовиков, заложника захватили на главной площади железнодорожного вокзала. Местные СМИ пишут, что инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания или в аптеке по соседству. По неподтвержденным данным, в заложниках удерживают женщину.
Полиция опровергла данные о том, что на вокзале были слышны выстрелы. Также не подтверждается информация, что есть пострадавшие или погибшие.
Известно, что вокзал эвакуировали. Задерживаются поезда, отравляющиеся с путей 6-11.
Кроме того, стражи порядка рекомендовали очевидцам не распространять в Сети фото и видео с места событий, чтобы не мешать правоохранителям и не давать информацию о проводимой операции захватчику.
Кельн, Служба информации РИА «Новый День»
Кельн. Другие новости 15.10.18
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