Меркель отказывается от поста главы партии, но хочет остаться канцлером

Канцлер Германии Ангела Меркель решила оставить пост главы партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС), которую возглавляла 18 лет. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на партийные источники.

По их данным, Меркель на заседании президиума партии объявила соратникам, что не собирается участвовать в выборах главы ХДС. Ожидается, что голосование пройдет в начале декабря. При этом Меркель заявила о желании сохранить пост канцлера ФРГ.

Ранее Меркель отмечала, что посты председателя ХДС и канцлера ФРГ должен занимать один человек, и в связи с этим заявляла, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы ХДС на партийном съезде в декабре.

По сведениям источников в руководстве ХДС, решение Меркель отказаться от партийного руководства вызвано негативными результатами, полученными ХДС на выборах в региональный парламент в федеральной земле Гессен: христианские демократы набрали 27% голосов, что на 11% меньше показателя на предыдущих выборах в 2013 году.

Накануне сообщалось, что рейтинг партийной коалиции Ангелы Меркель ХДС/ХСС упал до антирекорда. Согласно данным опроса социологов Emnid для Bild am Sonntag, лишь 24% избирателей проголосовали бы за ведущий политический блок, если бы выборы в бундестаг прошли сейчас. При этом ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) набрала 16%, что на 1% выше, чем на прошлой неделе. Партия «Зеленых» набрала 20%, что выше на 1% по сравнению с итогами предыдущего исследования.

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 29.10.18

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