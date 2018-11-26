Ушел из жизни великий режиссер Бернардо Бертолуччи

Скончался великий режиссер Бернардо Бертолуччи. Ему было 77 лет. Автор множества успешных фильмов умер в Риме после продолжительной болезни, сообщает Corriere della Sera. Его фильмы вошли в историю мирового кинематографа. Отдельные ленты вызвали большие споры. В 1987 году Бертолуччи выиграл «Оскар» с «Последним императором».

Бертолуччи родился в Парме. В 1957-1958 снял первые любительские ленты. Будучи студентом философского факультета в Римском университете, выпустил поэтический сборник «В поисках тайны», за который получил Национальную литературную премию. В те же годы он познакомился с Пьером Паоло Пазолини.

В 1962 году Бертолуччи бросил учебу в университете и снял свой первый игровой фильм «Костлявая кума» (La Commare Secca), а также выпустил книгу стихов «В поисках загадки», за которую получил премию Виареджо. Еще через два года он снимет фильм «Перед революцией» (Prima Della Rivoluzione).

В 1968 году увидел свет фильм «Партнёр» (Partner) по повести Федора Достоевского «Двойник». В 1969 году на экраны выходит телефильм «Стратегия паука» (La Strategia Del Ragno), по мотивам рассказа Борхеса.

В 1970 году Бертолуччи получает всемирную известность благодаря ленте «Конформист» (Il Conformista), исследующей психологические истоки фашизма (фильм снят по одноименной повести Альберто Моравиа). В получившей скандальную известность ленте «Последнее танго в Париже» (Last Tango In Paris/Dernier Tango А Paris) создал романтическую версию современной трагедии любви, в которой герой оказывается жертвой ложных условностей буржуазного круга.

В 1976 году Бертолуччи снял эпопею «Двадцатый век» (Novecento), главные роли в которой исполнили Жерар Депардье и Роберт де Ниро – картину, в которой личные судьбы переплетаются с классовой борьбой в период с 1901 до 1945-го, года освобождения от фашизма. После встреченных критикой в штыки фильмов «Луна» (La Luna, 1979) и «Трагедия смешного человека» (La Tragedia Di Un Uomo Ridicolo, 1981) надолго порвал с итальянской тематикой.

В 1987 году Бертолуччи снял фильм «Последний император» (The Last Emperor, 1987), получивший высокую оценку американского киноистеблишмента и «Оскар» за лучший фильм года.

В 1990 году экранизацией одноимённого романа Пола Боулза стала его психологическая драма на африканском материале «Под покровом небес» (другое название – «Чай в пустыне») (The Sheltering Sky). В ноябре 1993 года состоялась премьера фильма «Маленький Будда» (Little Buddha) с предварительной премьерой в Париже в присутствии единственного зрителя – Далай-ламы. Фильм оказался адаптацией преимущественно для американской аудитории хрестоматийных постулатов буддизма.

В 1995 году после 15 лет молчания снял фильм «Ускользающая красота» с Лив Тайлер в главной роли. В 2003 году на экраны вышел фильм «Мечтатели» – наполненная кинематографическими аллюзиями история сексуальной революции в отдельно взятой парижской квартире, происходящая на фоне «Красного мая» 1968 года.

В 2011 году очередной Каннский кинофестиваль начался с вручения награды Бернардо Бертолуччи за вклад в киноискусство. Подобный приз уже есть в коллекции заслуженного режиссёра – в 2007 году его почтили в Венеции. Тогда же Бертолуччи объявил о начале работы над новым фильмом «Ты и я» по роману Николо Амманити.

Рим, Иван Гридин

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