В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 700 человек

В Иране продолжается поисково-спасательная операция после землетрясения, произошедшего у границы с Ираком. По последним данным, пострадавшими числятся 716 человек.

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб, передает Mehr.

Наибольшие разрушения зафиксированы в провинции Керманшах, где жители после главного подземного толчка ощутили более 20 афтершоков.

На территории Иракского Курдистана один человек погиб, различные травмы получили 43 местных жителя. В Иране сообщается о 716 пострадавших. По словам врачей, у большинства обратившихся за медицинской помощью после землетрясения, незначительные травмы, госпитализация им не требуется.

Спасатели продолжают разбор завалов. Землетрясение стало причиной оползней в некоторых районах. Президент Ирана Хасан Рухани приказал чиновникам сделать все, что необходимо для оказания помощи жертвам стихии.

Тегеран, Служба информации РИА «Новый День»

Тегеран. Другие новости 26.11.18

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