«Никакие налоги не стоят единства общества»: власти Франции заморозили повышение акцизов на топливо

Французские власти ввели мораторий на повышение налогов на топливо сроком на шесть месяцев. Об этом сообщил премьер-министр Эдуар Филипп.

«Надо быть слепым или глухим, чтобы не видеть гнев народа», – сказал премьер на встрече с депутатами партии «Республика на марше». Три налоговых ужесточения, которые должны были вступить в силу с 1 января, будут заморожены на полгода. Затем правительство вернется к их обсуждению, передает Le Monde. «Никакие налоги не стоят единства общества», – сказал Филипп.

Кроме отсрочки по повышению акциза на топливо временно откладывается ужесточение правил техосмотра автомобилей, а также увеличение тарифа на электроэнергию. «Эти меры не будут вводиться, пока мы не обсудим их со всеми»,– пояснил французский премьер.

Как ранее сообщал «Новый День», участники движения «Желтые жилеты» несколько недель проводят акции протеста во Франции, которые зачастую выливаются в столкновения с полицией. На демонстрации, проведенной в минувшие выходные, активисты кидали дымовые шашки, проявляли агрессию в отношении полицейских, поджигали автомобили, а также нанесли ущерб знаменитой Триумфальной арке, разрисовав достопримечательность краской из баллончика. По оценке мэрии Парижа, ущерб от беспорядков составил 3-4 млн евро. В свою очередь правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить протестующих.

В результате более 400 человек были задержаны, больше 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших. В общей сложности в акциях протеста, прошедших по всей стране приняли участие сотни тысяч человек.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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