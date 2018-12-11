Франция ввела чрезвычайное положение: требования «желтых жилетов» обойдутся властям в 10 млрд евро

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране. На эти меры французские власти пошли после многочисленных акций протеста активистов движения «желтые жилеты».

Макрон заявил, что услышал гнев народа, передает L'Obs. «Наша свобода существует только потому, что каждый может выражать свое мнение, которое могут разделять не все, и при этом никто не будет бояться этого несогласия», – отметил глава государства.

Президент предложил несколько мер, которые должны исправить ситуацию. В частности, минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 100 евро в месяц с 2019 года, отменяется повышение отчислений на обязательное соцстрахование пенсионеров, получающих меньше 2 тысяч евро, премии, которые выплачиваются сотрудникам в конце года, не будут облагаться налогами, как и оплата всех сверхурочных работ.

Предложенные Макроном меры по преодолению кризиса премьер-министр представит парламентариям во вторник. По предварительным оценкам правительства, на реализацию этих решений потребуется от 8 до 10 млрд евро.

При этом президент Франции осудил насилие, проявленное в ходе протестов. Он отметил, что во время беспорядков некоторые политики преследовали цель – «пошатнуть республику и устроить анархию».

Как сообщал РИА «Новый День», участники движения «Желтые жилеты» несколько недель проводят акции протеста во Франции, которые зачастую выливаются в столкновения с полицией. На демонстрации, проведенной 3 декабря, активисты кидали дымовые шашки, проявляли агрессию в отношении полицейских, поджигали автомобили, а также нанесли ущерб знаменитой Триумфальной арке, разрисовав достопримечательность краской из баллончика. По оценке мэрии Парижа, ущерб от беспорядков составил 3-4 млн евро.

Правоохранители в свою очередь применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить протестующих. В результате более 400 человек были задержаны, больше 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших. В общей сложности в акциях протеста, прошедших по всей стране приняли участие несколько сотен тысяч человек.

«Желтые жилеты» вышли на акции протеста и в минувшую субботу, 8 декабря, несмотря на решение властей Франции заморозить повышение налога на топливо. В Париже в тот день были задержаны почти 1400 человек, более 900 из них оставили под арестом. Ранения получили 135 человек. Всего по стране, по данным МВД, участие в манифестациях приняли 125 тысяч человек.

Киев обвинил Россию в организации беспорядков в Париже. В Сети появился снимок, на котором запечатлены два человека с флагом непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), который явился поводом для обвинений России в причастности к организации беспорядков во Франции.

В Кремле эти обвинения назвали клеветой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что происходящее во Франции является «исключительно внутренним делом» этого государства.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

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