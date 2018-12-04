СМИ: Власти Франции пойдут на уступки после протестов из-за повышения цен на топливо

Активисты движения «Желтые жилеты», протестующие против повышения стоимости топлива во Франции, добились своего. По данным местных СМИ, французское правительство намерено объявить мораторий на повышение налогов на нефтепродукты, чтобы избежать новых акций протеста.

Повышение ставки налога на топливо может быть отсрочено на несколько месяцев и будет сопровождаться другими мерами для умиротворения протестующих, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свои источники в правительстве Франции. Вероятно, о таком решении в скором времени объявил премьер Эдуар Филипп.

Как ранее сообщал «Новый День», участники «Желтых жилетов» несколько недель устраивают акции протеста, которые зачастую выливаются в столкновения с полицией. На демонстрации, проведенной в минувшие выходные, активисты кидали дымовые шашки, проявляли агрессию в отношении полицейских, поджигали автомобили, а также нанесли ущерб знаменитой триумфальной арке, разрисовав достопримечательность краской из баллончика.

В свою очередь правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить протестующих.

В результате более 400 человек были задержаны, больше 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших. В общей сложности в акциях протеста, прошедших по всей стране приняли участие сотни тысяч человек.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил премьеру провести переговоры с лидерами митингующих в Матиньонском дворце. Однако «Желтые жилеты» отказались встречаться с представителями властей. В результате встреча была отменена.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 04.12.18

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