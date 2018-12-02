Франция может ввести режим ЧП из-за беспорядков

Власти Франции не исключают введения режима чрезвычайного положения, чтобы пресечь повторение массовых беспорядков, которые возникли в ходе акции протеста. По последним данным, в результате столкновений активистов с полицией пострадали 133 человека.

Президент Франции Эммануэль Макрон поднимет вопрос о введении режима ЧП на совещании с премьером страны и рядом министров. «Мы должны думать о тех мерах, которые можно принять для того, чтобы предотвратить подобные инциденты», – сказал официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво в эфире радиостанции Europe1.

В субботу в Париже прошла акция протеста движения «Желтые жилеты». Демонстранты выступают против повышения цен на автомобильное топливо. Протест перерос в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Стражи порядка разгоняли митингующих слезоточивым газом и водометами. Участники акции поджигали машины, разбрасывали дымовые шашки, устраивали погромы и провоцировали стражей порядка. В частности, активисты повредили знаменитую Триумфальную арку. Вандалы разбили несколько статуй и разгромили находящийся внутри музей. Стены монумента протестующие исписали баллончиками с краской.

По последним данным МВД Франции, 412 нарушителей были арестованы. 133 человека получили различные ранения, в том числе 23 сотрудника правоохранительных органов.

Эммануэль Макрон жестко осудил насилие и заверил, что ответственные за него будут установлены и предстанут перед судом.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 01.12.18

В Париже полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом. / В США скончался экс-президент Джордж Буш-старший. / По всем фронтам: Россия в эпицентре гибридной войны. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»