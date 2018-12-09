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Воскресенье, 9 декабря 2018, 13:30 мск

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Украина обвинила Россию в организации беспорядков в Париже

Киев обвинил Россию в организации беспорядков в Париже. В Сети появился снимок, на котором запечатлены два человека с флагом непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), который явился поводом для обвинений России в причастности к организации беспорядков во Франции. Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что Москва готовит провокации и в других странах ЕС.

Украина обвинила Россию в организации беспорядков в Париже

«Российские спецслужбы могут иметь отношение к организации протестов во Франции», говорится в заявлении Службы безопасности Украины, опубликованном в Facebook. В качестве доказательства СБУ приводит фотографию из Парижа, на которой запечатлены два человека в желтых жилетах (отличительная черта протестующих против роста налога на бензин). Они держат в руках флаг ДНР.

В СБУ утверждают, что на снимке запечатлены член аналитического центра «Катехон», российский политик Константин Малофеев и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция – Солидарность Донбасс».

«За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но по информации СБУ российские спецслужбы организуют аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», – утверждает СБУ в своем заявлении.

«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии. Грязными методами Кремль разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя », – заявил глава СБУ Василий Грицак.

Напомним, участники движения «Желтые жилеты» несколько недель проводят акции протеста во Франции, которые зачастую выливаются в столкновения с полицией. На демонстрации, проведенной 3 декабря, активисты кидали дымовые шашки, проявляли агрессию в отношении полицейских, поджигали автомобили, а также нанесли ущерб знаменитой Триумфальной арке, разрисовав достопримечательность краской из баллончика. По оценке мэрии Парижа, ущерб от беспорядков составил 3-4 млн евро.

В свою очередь правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить протестующих. В результате более 400 человек были задержаны, больше 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших. В общей сложности в акциях протеста, прошедших по всей стране приняли участие сотни тысяч человек.

Киев, Иван Гридин

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